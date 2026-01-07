Groot-Brittannië voert strikt reclameverbod in voor junkfood; ook frisdrankjes aan banden

De cijfers in het Verenigd Koninkrijk zijn alarmerend. Bij de start van de basisschool heeft 22,1 procent van de kinderen overgewicht of obesitas; tegen de tijd dat ze de school verlaten is dit percentage gestegen naar 35,8 procent.