Ruim dertig woningen in Nederlandse Bilthoven 's nachts ontruimd door gaslek
In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Bilthoven (provincie Utrecht) ruim dertig woningen enkele uren ontruimd geweest. Aanleiding was een gaslek in een appartementencomplex aan de Weegschaal.
Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
Rob Jetten: het gezicht van een nieuw Nederlands centrisme
Regering De Wever haalt 459 miljoen euro bij federale ambtenaren o.a. via aanwervingsstop
Federale diensten en overheidsbedrijven zullen in de toekomst een aanzienlijk hogere werkgeversbijdrage moeten betalen op het loon van nieuwe statutaire werknemers.
Planbureau stelt verwachtingen bij: Spilindex eind 2026 opnieuw overschreden
Het mechanisme van de automatische loonindexering zorgt ervoor dat bij een overschrijding van de spilindex de sociale uitkeringen en de lonen van overheidspersoneel stijgen om de koopkracht te beschermen.
Spanningen Groenland escaleren: Witte Huis sluit militaire inzet niet uit, Europa vormt één front
Trump zelf verklaarde zondag vanuit zijn regeringsvliegtuig dat de VS Groenland "absoluut nodig heeft" voor de nationale veiligheid, wijzend op de aanwezigheid van Russische en Chinese schepen in het Arctisch gebied.
Europese landen en VS bereiken akkoord: troepenmacht naar Oekraïne na staakt-het-vuren
De kern van het akkoord is de vorming van een Europese troepenmacht die in Oekraïne gestationeerd zal worden om de vrede te bewaren. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nemen hierin het voortouw.
Brand doodt tientallen verwondt minstens honder in Zwitsers skioord
Israël verbiedt activiteiten van meer dan twintig ngo’s in Gaza
Wapenbezit per land
Israël keurt nieuwe illegale nederzettingen goed in de bezette Westelijke Jordaanoever van Palestina
Een kerst van verzet in Palestina
Sumud Flotilla zal uitvaren in voorjaar van 2026 om Israël's blokkade van Gaza te doorbreken
Brugge geeft groen licht voor eerste officiële moskee, Vlaams Belang steekt stokken in de wielen
Europese landen betuigen solidariteit met Denemarken en Groenland nadat VS speciale gezant benoemt
Polen gaat ‘de sterkste leger van Europa’ opbouwen, en roept 2026 uit tot jaar van versnelling
Zohran Mamdani schrijft geschiedenis als eerste moslimburgemeester van New York
EU verwerpt Russische bewering over Oekraïense aanvallen als ‘opzettelijke afleiding'
Geert Wilders: Architect van Gevestigde Islamofobie in Europa
Winterstorm verstoort het verkeer in heel Nederland
EU onderzoekt Musk's Grok AI vanwege seksuele deepfakes van minderjarigen
Finse politie doet inval op vrachtschip vanwege schade aan onderzeese kabel
Tienduizenden huizen in Berlijn zitten dagenlang zonder stroom
De minister van Defensie van Venezuela zegt dat ze zich zullen verzetten tegen buitenlandse troepen
Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor crisis in halfgeleidervoorziening, zegt China
Arbeidsinspectie wil Uber Eats-bezorgers in Amsterdam aan banden leggen
Biologische plantenkweker Jongerius failliet: onzekerheid voor personeel, bestuurder spoorloos
Türkiye gaat eerste hyperscale cloudsysteem oprichten: president
Dagelijkse Nieuwsbrief | 6 Januari
Dagelijkse Nieuwsbrief | 2 Januari
Dagelijkse Nieuwsbrief | 31 December
Dagelijkse Nieuwsbrief | 30 December
Dagelijkse Nieuwsbrief | 29 December
Zelensky kondigt nieuwe ontmoeting met Trump aan voor eind januari: Focus op vredesplan
Poolse Sikorski: "Rusland zal pas onderhandelen als de economische pijn te groot wordt"
Belgische reactie op crisis Venezuela: Prévot focust op veiligheid, felle kritiek van oppositie
Enorme schade en ontruimingen na nachtelijke explosie in Naarden
Europese landen dringen aan op naleving van internationaal recht na Amerikaanse aanval op Venezuela
Demonstranten protesteren in Amsterdam tegen Amerikaanse militaire actie in Venezuela
Extreemlinkse groep eist sabotage op die 50.000 huishoudens in Berlijn van stroom voorzag
De wereld reageert op Amerikaanse aanvallen op Venezuela en ‘gevangenneming’ van president Maduro
Hoogste diplomaat Venezuela roept op tot wereldwijde solidariteit tegen VS in 'koloniale oorloog'
Maduro zit in Amerikaanse hechtenis om strafrechtelijk te worden vervolgd, zegt Rubio tegen senator
President Maduro en zijn vrouw gedwongen Venezuela te verlaten, zegt Trump
Cuba en Colombia veroordelen Amerikaanse aanvallen op Venezuela
Maduro roept op tot landelijke mobilisatie en Venezuela veroordeelt ‘imperialistische aanval’ van VS
Explosies schudden Caracas na waarschuwing van Trump voor aanvallen op Venezuela
Bulgarije heeft de euro in gebruik genomen