Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
Europa moet ‘vernieuwend denken over nationale dienstplicht’, zegt Elisabeth Braw, deskundige bij de Atlantic Council. De grootste uitdaging voor de Europese defensie zal zijn ‘het publiek voor zich te winnen’, waarschuwt Braw.
Palestina's lange weg naar gerechtigheid: wanneer cultuur macht overstijgt
Van Gaza tot Zuid-Afrika laat de strijd voor bevrijding zien dat politiek culturen volgt en dat mondiaal bewustzijn de wereld kan veranderen.
Spanningen Groenland escaleren: Witte Huis sluit militaire inzet niet uit, Europa vormt één front
Trump zelf verklaarde zondag vanuit zijn regeringsvliegtuig dat de VS Groenland "absoluut nodig heeft" voor de nationale veiligheid, wijzend op de aanwezigheid van Russische en Chinese schepen in het Arctisch gebied.
Wereldwijde minimumbelasting afgezwakt: VS krijgt uitzonderingspositie na druk regering-Trump
Al in 2024 waarschuwden ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Financiën voor creatieve routes die landen als Singapore, Zwitserland en Bermuda — en mogelijk Nederland zelf — gebruiken om multinationals te paaien.
Groot-Brittannië voert strikt reclameverbod in voor junkfood; ook frisdrankjes aan banden
De cijfers in het Verenigd Koninkrijk zijn alarmerend. Bij de start van de basisschool heeft 22,1 procent van de kinderen overgewicht of obesitas; tegen de tijd dat ze de school verlaten is dit percentage gestegen naar 35,8 procent.
Israël intensiveert aanvallen op Libanon en Gaza ondanks staakt-het-vuren
De aanvallen volgen op een gewelddadige zondag, waarbij in Libanon twee mensen omkwamen door een droneaanval op een voertuig nabij Bint Jbeil. Maandagochtend raakten nog eens twee mensen gewond bij een aanval in het dorp Braikeh.
Brugge geeft groen licht voor eerste officiële moskee, Vlaams Belang steekt stokken in de wielen
Tijdens het openbaar onderzoek werden diverse bezwaren en petities ingediend, voornamelijk rondom mogelijke lawaaihinder en mobiliteitsproblemen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelt echter dat al deze bezwaren weerlegd zijn in de vergunningsnota.
