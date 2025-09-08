Dagelijkse Nieuwsbrief | 8 September

8 september 2025
Klaar voor gesprekken over nieuw door VS bemiddeld voorstel voor staakt-het-vuren in Gaza: Hamas
Europese leiders bezoeken deze week de VS om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te bespreken: Trump
Israël onthult nieuw trainingscomplex in de Syrische Golanhoogten om oorlog in Libanon te simuleren
Voormalig hoofd van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet betrokken bij complot om kinderen van Duitse erfgename te ontvoeren
Bijna negenhonderd arrestaties in Londen tijdens ‘Lift The Ban’-protesten tegen Brits verbod op Palestine Action