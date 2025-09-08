POLITIEKTURKIJEOORLOG IN GAZAZAKELIJK EN TECHNOLOGIEOPINIEFEATURE
Dagelijkse Nieuwsbrief | 8 September
Hamas zegt klaar te zijn voor gesprekken over nieuw door de VS bemiddeld voorstel voor staakt-het-vuren in Gaza; en bijna negenhonderd arrestaties in Londen tijdens “Lift The Ban”-protesten tegen Brits verbod op Palestine Action
8 september 2025

Klaar voor gesprekken over nieuw door VS bemiddeld voorstel voor staakt-het-vuren in Gaza: Hamas

Europese leiders bezoeken deze week de VS om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te bespreken: Trump

Israël onthult nieuw trainingscomplex in de Syrische Golanhoogten om oorlog in Libanon te simuleren

Voormalig hoofd van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet betrokken bij complot om kinderen van Duitse erfgename te ontvoeren

Bijna negenhonderd arrestaties in Londen tijdens ‘Lift The Ban’-protesten tegen Brits verbod op Palestine Action

