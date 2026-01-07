Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
Europa moet ‘vernieuwend denken over nationale dienstplicht’, zegt Elisabeth Braw, deskundige bij de Atlantic Council. De grootste uitdaging voor de Europese defensie zal zijn ‘het publiek voor zich te winnen’, waarschuwt Braw.
Wereldwijde minimumbelasting afgezwakt: VS krijgt uitzonderingspositie na druk regering-Trump
Al in 2024 waarschuwden ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Financiën voor creatieve routes die landen als Singapore, Zwitserland en Bermuda — en mogelijk Nederland zelf — gebruiken om multinationals te paaien.
OPINIE
Is overmatig gebruik van sociale media gelinkt aan slechtere gezondheid? Onderzoekers zeggen ja
Onderzoekers in de VS hebben het gebruik van sociale media van 251 universiteitsstudenten gemeten en hun gezondheid onderzocht, waarbij een verband werd gevonden tussen een hoog gebruik van sociale media en een slechte fysieke gezondheid.
Is overmatig gebruik van sociale media gelinkt aan slechtere gezondheid? Onderzoekers zeggen ja
Onderzoekers in de VS hebben het gebruik van sociale media van 251 universiteitsstudenten gemeten en hun gezondheid onderzocht, waarbij een verband werd gevonden tussen een hoog gebruik van sociale media en een slechte fysieke gezondheid.
Beurzen trotseren geopolitieke spanningen Venezuela: Bel20 en Europese indexen breken records
Terwijl de onzekerheid de prijzen van goud en defensie-aandelen opdreef, zorgden beloftes over investeringen in de oliesector voor winst op Wall Street. De Brusselse Bel20-index bereikte zelfs een nieuw record.