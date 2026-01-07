BUSINESS EN TECHNOLOGIE
Planbureau stelt verwachtingen bij: Spilindex eind 2026 opnieuw overschreden
Het mechanisme van de automatische loonindexering zorgt ervoor dat bij een overschrijding van de spilindex de sociale uitkeringen en de lonen van overheidspersoneel stijgen om de koopkracht te beschermen.
Wereldwijde minimumbelasting afgezwakt: VS krijgt uitzonderingspositie na druk regering-Trump
Al in 2024 waarschuwden ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Financiën voor creatieve routes die landen als Singapore, Zwitserland en Bermuda — en mogelijk Nederland zelf — gebruiken om multinationals te paaien.
Miljoenenorder voor Oostendse dronebouwer: Exail haalt nieuw contract van 40 miljoen euro binnen
De K-Ster is een specifieke onderwaterdrone die wordt ingezet in de laatste fase van mijnenbestrijding. Het toestel functioneert als een zogenaamde 'kamikazedrone' of een toestel voor eenmalig gebruik.
Beurzen trotseren geopolitieke spanningen Venezuela: Bel20 en Europese indexen breken records
Terwijl de onzekerheid de prijzen van goud en defensie-aandelen opdreef, zorgden beloftes over investeringen in de oliesector voor winst op Wall Street. De Brusselse Bel20-index bereikte zelfs een nieuw record.
Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor crisis in halfgeleidervoorziening, zegt China
De Nederlandse regering nam in september de controle over Nexperia, een dochteronderneming van een Chinees bedrijf, over, een stap die volgens China de crisis heeft veroorzaakt.
Arbeidsinspectie wil Uber Eats-bezorgers in Amsterdam aan banden leggen
De Nederlandse Arbeidsinspectie wil Uber Eats-bezorgers in de regio Amsterdam een maand lang aan banden leggen. Dit vanwege meerdere overtredingen waarbij bezorgers zonder geldige werkvergunning betrokken waren.
