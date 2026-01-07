CULTUUR
Kirgizië hoopt na bijna 20 jaar van Europese zwarte lijst luchtvaart te verdwijnen
In een verklaring sprak Zhaparov over een "grote historische sprong" voor het land. De president benadrukte dat de modernisering van de luchtvaartsector op eigen initiatief is ingezet als symbool van een vernieuwde staat.
Kirgizië hoopt na bijna 20 jaar van Europese zwarte lijst luchtvaart te verdwijnen
OPINION
opinion
Britse politie: 'Dood aan het Israëlische leger' door band Bob Vylan niet strafbaar
In een verklaring laat de politie weten dat de zaak "ongelofelijk complex" was. Bij het besluit om de zaak te seponeren, is gekeken naar de intentie achter de woorden, de bredere context van het optreden en het recht op vrijheid van meningsuiting.
Britse politie: 'Dood aan het Israëlische leger' door band Bob Vylan niet strafbaar
170 Belgische artiesten en cultuurfiguren hekelen deelname aan Eurovisie 2026 vanwege Israël
In de gezamenlijke brief trekken de artiesten een scherpe vergelijking met de reactie op de oorlog in Oekraïne. Ze wijzen erop dat de European Broadcasting Union Rusland in februari 2022 "binnen minder dan 48 uur na de invasie" uitsloot van deelname.
170 Belgische artiesten en cultuurfiguren hekelen deelname aan Eurovisie 2026 vanwege Israël
Historisch: OHL Women stoot als eerste Belgisch team door in Champions League ondanks nederlaag
De kwalificatie is des te opmerkelijker omdat OHL dit seizoen pas zijn debuut maakt op het hoogste Europese niveau. Door het nieuwe format stoten de nummers 1 tot en met 4 direct door naar de kwartfinales.
Historisch: OHL Women stoot als eerste Belgisch team door in Champions League ondanks nederlaag
Songfestival-winnaar Nemo stuurt trofee terug naar EBU uit protest tegen deelname Israël
De actie van Nemo staat niet op zichzelf. Het Eurovisie Songfestival verkeert in zwaar weer door de controverse rondom Israël. Inmiddels hebben vijf landen aangekondigd volgend jaar niet deel te nemen.
Songfestival-winnaar Nemo stuurt trofee terug naar EBU uit protest tegen deelname Israël
Brusselse stangpoppentraditie en Theater Toone erkend als Unesco-werelderfgoed
De traditie van de stangpop onderscheidt zich door de techniek: een metalen stang loopt door het hoofd van de pop en vormt haken aan de uiteinden, waarmee de ledematen worden aangestuurd.
Brusselse stangpoppentraditie en Theater Toone erkend als Unesco-werelderfgoed