Kirgizië hoopt na bijna 20 jaar van Europese zwarte lijst luchtvaart te verdwijnen
In een verklaring sprak Zhaparov over een "grote historische sprong" voor het land. De president benadrukte dat de modernisering van de luchtvaartsector op eigen initiatief is ingezet als symbool van een vernieuwde staat.
OPINION
Hoe de Bollywood-film Chhaava leidde tot geweld en een avondklok in een Indiase stad
In een maatschappij die steeds meer wordt gevormd door propagandafilms en politieke provocaties, wordt de geschiedenis niet meer herdacht, maar als wapen gebruikt.
Britse politie: 'Dood aan het Israëlische leger' door band Bob Vylan niet strafbaar
In een verklaring laat de politie weten dat de zaak "ongelofelijk complex" was. Bij het besluit om de zaak te seponeren, is gekeken naar de intentie achter de woorden, de bredere context van het optreden en het recht op vrijheid van meningsuiting.
170 Belgische artiesten en cultuurfiguren hekelen deelname aan Eurovisie 2026 vanwege Israël
In de gezamenlijke brief trekken de artiesten een scherpe vergelijking met de reactie op de oorlog in Oekraïne. Ze wijzen erop dat de European Broadcasting Union Rusland in februari 2022 "binnen minder dan 48 uur na de invasie" uitsloot van deelname.
Historisch: OHL Women stoot als eerste Belgisch team door in Champions League ondanks nederlaag
De kwalificatie is des te opmerkelijker omdat OHL dit seizoen pas zijn debuut maakt op het hoogste Europese niveau. Door het nieuwe format stoten de nummers 1 tot en met 4 direct door naar de kwartfinales.