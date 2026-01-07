Four Articles Horizontal With Details
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
President Erdogan opent het TRT World Forum 2025 met een oproep tot geweten en rechtvaardigheid over Gaza, waarbij hij zegt: "Degenen die beweren dat Israël onschuldig is, moeten kijken naar de ruïnes, de bommen en de hongerende kinderen."
We bekijken de belangrijkste leugens en propaganda die Israël heeft verspreid om het beeld van Gaza te manipuleren en de wereldwijde opinie te beïnvloeden, van beweringen over “onthoofde baby's” tot uitspraken over een “zeer moreel leger”.
THREE ARTICLES HORIZONTAL