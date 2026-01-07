FEATURES DETAIL
Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
Europa moet ‘vernieuwend denken over nationale dienstplicht’, zegt Elisabeth Braw, deskundige bij de Atlantic Council. De grootste uitdaging voor de Europese defensie zal zijn ‘het publiek voor zich te winnen’, waarschuwt Braw.
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
President Erdogan opent het TRT World Forum 2025 met een oproep tot geweten en rechtvaardigheid over Gaza, waarbij hij zegt: "Degenen die beweren dat Israël onschuldig is, moeten kijken naar de ruïnes, de bommen en de hongerende kinderen."
Rob Jetten: het gezicht van een nieuw Nederlands centrisme
In een opmerkelijke ommekeer schoot D66 omhoog van slechts negen zetels in 2023 naar 26 zetels. Daarmee komt de partij op gelijke hoogte met de PVV van Geert Wilders, die zelf een derde van zijn steun verloor.
Geert Wilders: Architect van Gevestigde Islamofobie in Europa
De ideologie van Geert Wilders is gebouwd op drie pijlers: een onophoudelijke kruistocht tegen de islam, nativistisch populisme en euroscepsis.
In beeld: Palestijnen en Israëli's barsten uit in vreugde nu Hamas en Israël overeenstemming bereiken over eerste fase van Gaza-deal
Palestijnen trekken naar de ruïnes van Gaza om het akkoord te vieren, terwijl Israëli's de straten van Israël overspoelen om hun vreugde te uiten.
