Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
Europa moet ‘vernieuwend denken over nationale dienstplicht’, zegt Elisabeth Braw, deskundige bij de Atlantic Council. De grootste uitdaging voor de Europese defensie zal zijn ‘het publiek voor zich te winnen’, waarschuwt Braw.
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
President Erdogan opent het TRT World Forum 2025 met een oproep tot geweten en rechtvaardigheid over Gaza, waarbij hij zegt: "Degenen die beweren dat Israël onschuldig is, moeten kijken naar de ruïnes, de bommen en de hongerende kinderen."