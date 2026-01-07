IRAN-ISRAËL CONFLICT
'We willen u hier niet': Australië annuleert visum van extreemrechtse Israëlische politicus
Australië zal mensen die naar het land komen om "verdeeldheid te zaaien" niet accepteren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken.
Israël belooft Iran te stoppen bij herstarten van nucleaire programma, dreigt met hernieuwd conflict
Israël Katz dreigt dat Iran niet mag worden toegestaan zijn nucleaire en raketprogramma's te herstellen, en roept op tot een krachtige militaire houding in de hele regio.
Illegale Israëlische kolonisten vallen christelijke sites in Westelijke Jordaanoever aan: geestelijken
"We roepen op tot een onmiddellijk en transparant onderzoek naar waarom de Israëlische politie niet heeft gereageerd op noodoproepen van de lokale gemeenschap en waarom deze afschuwelijke acties ongestraft blijven", zegt de Grieks-Orthodoxe patriarch van Jeruzalem.
Israël voerde geheime gesprekken met Rusland over Iran en Syrië: rapport
Ondanks de scherp geformuleerde veroordeling van de acties van Israël, heeft Moskou geen signaal afgegeven dat het meer zou kunnen bieden dan politieke steun aan Teheran.
Iran wijst Europese kritiek op IAEA-veiligheid af
Teheran zegt dat het de veiligheid van inspecteurs niet kan garanderen na Israëlische en Amerikaanse aanvallen, terwijl de nucleaire waakhond waarschuwt dat Iran binnen enkele maanden de verrijking van uranium kan hervatten.
Trump overdreef de impact van de Amerikaanse aanvallen: Khamenei
De Iraanse opperste leider zegt dat de Amerikaanse aanvallen op de nucleaire faciliteiten van Teheran "niets konden bereiken" en "hun doel niet hebben bereikt".
