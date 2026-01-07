KLIMAAT
In Limburg is weer een geval van vogelgriep vastgesteld, regio onder controle
Sinds 16 oktober geldt voor alle pluimveehouders een nationaal mandaat dat hen verplicht om dieren binnen te houden. Sinds begin deze maand zijn ook bijeenkomsten van vogels verboden. Desondanks blijft het aantal besmettingen in Nederland stijgen.
2025: Een jaar van extremen – Droogste jaar in bijna 50 jaar na natste jaar ooit
Het tekort aan neerslag was niet overal even groot. Vooral de kuststreek, de polders en de Antwerpse Kempen kregen het zwaar te verduren; daar viel slechts 50 tot 60 procent van de normale hoeveelheid regen.
Europese boeren protesteren op de luchthaven van Luik tegen handelsakkoord tussen EU en Mercosur
De Waalse Boerenfederatie leidt het protest, samen met andere landbouwvakbonden, en stelt dat het akkoord met het Zuid-Amerikaanse Mercosur-blok de invoer van producten mogelijk zou maken die onder lagere milieu- en sociale normen zijn geproduceerd.
EU-Commissie zwakt verbod op brandstofauto’s af: 90 procent reductie i.p.v. 100 procent in 2035
Het oorspronkelijke verbod was een van de vlaggenschepen van de Europese Green Deal, met als doel de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra spreekt van een "win-win".
België stelt zich officieel kandidaat om VN-secretariaat voor de 'High Seas' naar Brussel te halen
Om de kandidatuur kracht bij te zetten, heeft de Belgische regering toegezegd de kosten voor huur en nutsvoorzieningen van het secretariaat voor de eerste vijf jaar te financieren.
Waarom is Türkiye vastbesloten om COP31 te organiseren?
Türkiye zal volgend jaar de COP31-klimaattop organiseren nadat de Australische premier Anthony Albanese de terugtrekking van Canberra's kandidatuur heeft aangekondigd.
