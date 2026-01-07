In Limburg is weer een geval van vogelgriep vastgesteld, regio onder controle
Sinds 16 oktober geldt voor alle pluimveehouders een nationaal mandaat dat hen verplicht om dieren binnen te houden. Sinds begin deze maand zijn ook bijeenkomsten van vogels verboden. Desondanks blijft het aantal besmettingen in Nederland stijgen.
OPINIE
Wat is een klimaatvisum en waarom willen de inwoners van Tuvalu het zo graag hebben?
Bijna een derde van de bevolking van Tuvalu vraagt een klimaatvisum aan voor Australië, omdat de stijgende zeespiegel het eiland dreigt te overspoelen.
Europese boeren protesteren op de luchthaven van Luik tegen handelsakkoord tussen EU en Mercosur
De Waalse Boerenfederatie leidt het protest, samen met andere landbouwvakbonden, en stelt dat het akkoord met het Zuid-Amerikaanse Mercosur-blok de invoer van producten mogelijk zou maken die onder lagere milieu- en sociale normen zijn geproduceerd.
EU-Commissie zwakt verbod op brandstofauto’s af: 90 procent reductie i.p.v. 100 procent in 2035
Het oorspronkelijke verbod was een van de vlaggenschepen van de Europese Green Deal, met als doel de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra spreekt van een "win-win".