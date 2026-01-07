OORLOG IN GAZA
Israël intensiveert aanvallen op Libanon en Gaza ondanks staakt-het-vuren
De aanvallen volgen op een gewelddadige zondag, waarbij in Libanon twee mensen omkwamen door een droneaanval op een voertuig nabij Bint Jbeil. Maandagochtend raakten nog eens twee mensen gewond bij een aanval in het dorp Braikeh.
Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
Rob Jetten: het gezicht van een nieuw Nederlands centrisme
België dringt er bij Israël op aan alle beperkingen op humanitaire hulp aan Gaza op te heffen
Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot benadrukt de plicht van Israël om ongehinderde humanitaire hulp aan burgers te garanderen.
OPINIE
opinion
Tienduizenden mensen marcheren in Istanbul in solidariteit met Palestina
Aangevoerd door religieuze en burgerlijke leiders trok de "Wij zwijgen niet" -demonstratie deelnemers aan van meer dan 400 maatschappelijke organisaties.
Israël verbant tientallen hulporganisaties uit Gaza: "Catastrofaal en crimineel"
De timing van de verbanning wordt door waarnemers als desastreus beschouwd. In een gezamenlijke open brief uiten de ministers van Buitenlandse Zaken van tien landen hun diepe bezorgdheid.
Spanje zoekt verwijdering van advertenties voor verhuur in illegale Israëlische nederzettingen
De stap weerspiegelt het beleid van de regering van premier Pedro Sanchez om de Palestijnen te steunen en de Israëlische wreedheden in Gaza te veroordelen.
Franse historicus zegt dat Europa Oekraïne heeft verzwakt door Gaza in de steek te laten
‘Het jaar 2025 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin Europa, door zich aan te sluiten bij de VS inzake Gaza, het verzet van Oekraïne ernstig heeft verzwakt’, schrijft Jean-Pierre Filiu in zijn wekelijkse column in het dagblad.
