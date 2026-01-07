Israël intensiveert aanvallen op Libanon en Gaza ondanks staakt-het-vuren
De aanvallen volgen op een gewelddadige zondag, waarbij in Libanon twee mensen omkwamen door een droneaanval op een voertuig nabij Bint Jbeil. Maandagochtend raakten nog eens twee mensen gewond bij een aanval in het dorp Braikeh.
Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
Europa moet ‘vernieuwend denken over nationale dienstplicht’, zegt Elisabeth Braw, deskundige bij de Atlantic Council. De grootste uitdaging voor de Europese defensie zal zijn ‘het publiek voor zich te winnen’, waarschuwt Braw.
OPINIE
Palestina's lange weg naar gerechtigheid: wanneer cultuur macht overstijgt
Van Gaza tot Zuid-Afrika laat de strijd voor bevrijding zien dat politiek culturen volgt en dat mondiaal bewustzijn de wereld kan veranderen.
Franse historicus zegt dat Europa Oekraïne heeft verzwakt door Gaza in de steek te laten
‘Het jaar 2025 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin Europa, door zich aan te sluiten bij de VS inzake Gaza, het verzet van Oekraïne ernstig heeft verzwakt’, schrijft Jean-Pierre Filiu in zijn wekelijkse column in het dagblad.