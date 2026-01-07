Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
Europa moet ‘vernieuwend denken over nationale dienstplicht’, zegt Elisabeth Braw, deskundige bij de Atlantic Council. De grootste uitdaging voor de Europese defensie zal zijn ‘het publiek voor zich te winnen’, waarschuwt Braw.
OPINIE
Turkije, een geopolitieke balanceerder in de vredesbesprekingen over Oekraïne
Nu Oekraïne op weg is naar een staakt-het-vuren, plaatsen Ankara's diplomatieke inspanningen en zijn geopolitieke evenwichtsoefening het land in het hart van de ontwikkelende veiligheidsorde van Europa.