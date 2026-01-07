POLITIEK
Europese landen betuigen solidariteit met Denemarken en Groenland nadat VS speciale gezant benoemt
Europese landen hebben dinsdag hun solidariteit en steun betuigd aan Denemarken en Groenland, nadat de VS een speciale gezant voor het gebied had benoemd.
Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
Rob Jetten: het gezicht van een nieuw Nederlands centrisme
Polen gaat ‘de sterkste leger van Europa’ opbouwen, en roept 2026 uit tot jaar van versnelling
Donald Tusk kondigt plannen aan om een strikte ‘Polen eerst’-regel in te voeren bij overheidsopdrachten.
OPINIE
opinion
Zohran Mamdani schrijft geschiedenis als eerste moslimburgemeester van New York
De beëdiging vond plaats in twee delen, beide doordrenkt van symboliek. Kort na middernacht, in de vroege uren van 1 januari 2026, werd Mamdani ingezworen door Letitia James, de procureur-generaal van de staat New York.
EU verwerpt Russische bewering over Oekraïense aanvallen als ‘opzettelijke afleiding'
Kaja Kallas beschuldigt Moskou ervan ‘echte vooruitgang naar vrede door Oekraïne en zijn westerse partners te willen dwarsbomen’.
Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor crisis in halfgeleidervoorziening, zegt China
De Nederlandse regering nam in september de controle over Nexperia, een dochteronderneming van een Chinees bedrijf, over, een stap die volgens China de crisis heeft veroorzaakt.
België dringt er bij Israël op aan alle beperkingen op humanitaire hulp aan Gaza op te heffen
Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot benadrukt de plicht van Israël om ongehinderde humanitaire hulp aan burgers te garanderen.
