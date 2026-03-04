TÜRKİYE
Druk op regimeverandering Iran zal "nog gevaarlijkere scenario's" in regio opwekken: Türkiye’s Fidan
Türkiye waarschuwt dat de bredere politieke ambities van de VS en Israël in Iran de crisis zouden kunnen escaleren en de Golf, Türkiye en Europa in diepere instabiliteit zouden kunnen trekken.
Turkse minister Buitenlandse Zaken Fidan belt collega's na Amerikaanse, Israëlische aanvallen Iran
Topambtenaren bespraken de laatste ontwikkelingen en mogelijke stappen om de confrontatie te beëindigen.
Turkse marineschepen meren aan in Rotterdam
Turkse F-16-crash in Balikesir: Piloot Majoor Ibrahim Bolat omgekomen
SANCAR: Türkiye's bewapende onbemande oppervlaktevaartuig
Turkse zee-eenheden leveren belangrijke bijdrage aan NAVO-oefening Steadfast Dart 2026
Turkse president en NAVO-chef bespreken regionale en mondiale ontwikkelingen
President Erdoğan sprak met NAVO-chef Rutte en zei dat Türkiye “het conflict in de regio nauwlettend volgt” en benadrukte dat “het belangrijk is om diplomatie een kans te geven om duurzame vrede te bereiken”.
Aanval op Iran ‘onrechtvaardig en onwettig’, Turkse regerende partij waarschuwt voor instabiliteit
“Als een dergelijke aanval plaatsvindt terwijl de onderhandelingen nog gaande zijn, suggereert dit dat de gesprekken slechts een tactiek waren”, zegt Omer Celik.
Droneaanval richt zich op Britse basis op het eiland Cyprus
Het door Griekenland bestuurde deel van Cyprus zegt dat de Britse RAF-basis in Akrotiri het doelwit was van twee drones, waarvan er één werd onderschept en de aanval schade veroorzaakte.
Turkse president en EU-voorzitter bespreken Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran
De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan dringt er bij alle partijen op aan om terug te keren naar diplomatie en dialoog in een telefoongesprek met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.
Drone-aanval treft Britse RAF-basis Akrotiri op Cypriotisch eiland
Het incident komt nadat Groot-Brittannië ermee heeft ingestemd dat de Verenigde Staten gebruik mogen maken van haar bases voor "defensieve" aanvallen op Iraanse raketten en lanceerinstallaties.
