Arrestatie activisten na protest op dak van Fokker-fabriek, leverancier van F-35-vliegtuigonderdelen
Oorlog in Gaza
Arrestatie activisten na protest op dak van Fokker-fabriek, leverancier van F-35-vliegtuigonderdelen
Doel van de actie was om de bedrijfsvoering te verstoren en een boodschap van steun aan Palestina uit te dragen
10 september 2025

Activisten die Palestina steunen hebben op het dak van de Fokker-fabriek in Papendrecht geprotesteerd tegen de rol van het bedrijf in de levering van onderdelen voor F-35-gevechtsvliegtuigen die in Gaza worden gebruikt.

De activisten beklommen het dak van de fabriek en ontvouwden spandoeken om de rol van het bedrijf in de levering van onderdelen voor F-35-gevechtsvliegtuigen die in Gaza worden gebruikt, te veroordelen.

Het doel van de actie was om de bedrijfsvoering te verstoren en een boodschap van steun aan Palestina uit te dragen.

