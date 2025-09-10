Arrestatie activisten na protest op dak van Fokker-fabriek, leverancier van F-35-vliegtuigonderdelen

Activisten die Palestina steunen hebben op het dak van de Fokker-fabriek in Papendrecht geprotesteerd tegen de rol van het bedrijf in de levering van onderdelen voor F-35-gevechtsvliegtuigen die in Gaza worden gebruikt.

Het doel van de actie was om de bedrijfsvoering te verstoren en een boodschap van steun aan Palestina uit te dragen.