Oekraïne kondigt nieuw politiek samenwerkingsplatform aan met Benelux
Oekraïne kondigt nieuw politiek samenwerkingsplatform aan met Benelux
De ministers van Buitenlandse Zaken van België, Nederland en Luxemburg brachten een bezoek aan de Zuid-Oekraïense stad Odessa
27 augustus 2025

Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha meldde dat er een nieuw politiek samenwerkingsplatform is opgezet tussen Oekraïne, België, Luxemburg en Nederland, genaamd “Oekraïne-Benelux-formaat”, dat gebaseerd is op gelijkheid en gezamenlijke initiatieven.

Sybiha bedankte België, Luxemburg en Nederland voor hun politieke, militaire en humanitaire steun en zei: “We hebben vanuit Odessa een duidelijke boodschap afgegeven: Oekraïne en de Benelux-landen zijn verenigd, weerbaar en vastberaden. Samen werken we aan vrede, gerechtigheid en een sterker Europa.”

