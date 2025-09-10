POLITIEKTURKIJEOORLOG IN GAZAZAKELIJK EN TECHNOLOGIEOPINIEFEATURE
Nieuw Turks merk Togg krijgt 5 sterren in België. Euro NCAP-experts: “Uitzonderlijk voor nieuw merk.
In Leuven, België, heeft het onafhankelijke testinstituut Euro NCAP de nieuwe Turkse elektrische modellen Togg T10F en T10X de hoogste score van 5 sterren toegekend.
10 september 2025

Met indrukwekkende resultaten in volwassenenbescherming (95% en 94%), kinderveiligheid (85%) en sterke prestaties in rijhulpsystemen behoren de eerste Togg-modellen nu tot de veiligste auto’s van Europa.

Euro NCAP-experts reageerden onder de indruk: “Dat een nieuw merk meteen met twee modellen 5 sterren haalt, is uitzonderlijk.”

Met deze prestatie laat Togg zien dat Turkije niet alleen meedoet in de Europese automarkt, maar meteen inzet op kwaliteit, veiligheid en innovatie. Het merk wil tegen 2030 1 miljoen elektrische auto’s naar Europa brengen.

