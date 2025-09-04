POLITIEKTURKIJEOORLOG IN GAZAZAKELIJK EN TECHNOLOGIEOPINIEFEATURE
Nederlandse rechtbank begint hoger beroep in zaak ngo's om banden met Israël te verbreken
Oorlog in Gaza
Nederlandse rechtbank begint hoger beroep in zaak ngo's om banden met Israël te verbreken
Het eerdere vonnis uit december 2024 wees hun eis af, maar de NGO’s hopen dat de rechter dit besluit nu terugdraait.
4 september 2025

In Den Haag is woensdag het hoger beroep begonnen in de zaak van tien Nederlandse NGO’s die de regering willen dwingen alle wapenexporten naar Israël te stoppen. De organisaties stellen dat Nederland medeplichtig wordt aan genocide in Gaza zolang leveringen doorgaan en eisen dat bestaande exportvergunningen worden ingetrokken.

Het eerdere vonnis uit december 2024 wees hun eis af, maar de NGO’s hopen dat de rechter dit besluit nu terugdraait. De zaak benadrukt de groeiende publieke en juridische druk op Nederland om zijn rol in het conflict te herzien, terwijl Israël sinds oktober 2023 meer dan 62.000 Palestijnen heeft gedood en het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen tegen Netanyahu en Gallant heeft uitgevaardigd.

