Waarom neemt Nederland een standpunt tegen Tel Aviv?

'Nsala van Wala': een rouwende vader, symbool voor CongoEen schokkend beeld uit 1904 legt de wrede koloniale terreur bloot die de Belgische koning Leopold II het Congolese volk heeft aangedaan: een vader zit voor de afgehakte hand en voet van zijn dochter.
Dit is het verhaal achter de schokkende foto:
De term ‘Midden-Oosten’ veranderde geografie in geopolitekDe term ‘Midden-Oosten’ werd in 1902 bedacht door een Britse marine-strateeg en werd al snel overgenomen door het westerse discours, dat een regio definieerde vanuit een koloniaal perspectief.
Hier volgt een kort overzicht van deze woord:
Over de hele wereld, één stem: “Wij staan achter jou”Mensen van over de hele wereld laten hun stem horen voor Gaza, roepen op tot een einde aan de genocide door Israël en betuigen hun solidariteit met de Palestijnen die blijven lijden onder de meedogenloze aanvallen.
“Echte versie van ’Squid Game’”: Realiteit voor PalestijnenIn het Palestijnse Gaza riskeren duizenden burgers dagelijks hun leven om aan voedsel te komen. Ze moeten voorzichtig hun weg vinden naar distributiepunten waar Israëlische soldaten hen opzettelijk neerschieten, zo blijkt uit recent onderzoek.
EU eist dat Polen Europese homohuwelijken erkentHet Hooggerechtshof van de Europese Unie heeft geoordeeld dat Polen homohuwelijken moet erkennen die in andere EU-landen zijn gesloten, ook al erkent de Poolse wet deze verbintenissen niet.
KEUZE VAN DE REDACTIE
Nederlandse kiezers wijzen Europa's luidste islamofoob afEen van Europa's meest anti-islamfiguren, Geert Wilders, zal waarschijnlijk de Nederlandse verkiezingen verliezen.
Zal de waarschijnlijke winnaar – D66-fractievoorzitter Rob Jetten – erin slagen een stabiele nieuwe regering te vormen?
“Voor mij is Turkije een rolmodel”: Belgische ministerDe Belgische minister van Defensie en Buitenlandse Handel, Theo Francken, prees Türkiye als een “wijze en sterke bondgenoot” van de NAVO en benadrukte de groeiende rol van het land op het gebied van defensie-innovatie en regionale diplomatie tijdens
Togg krijgt topscore in BelgiëMet indrukwekkende resultaten in volwassenenbescherming (95% en 94%), kinderveiligheid (85%) en sterke prestaties in rijhulpsystemen behoren de eerste Togg-modellen nu tot de veiligste auto’s van Europa.
Belgische marine verwelkomt mijnenjagerBelgië introduceert de M940 Oostende: de eerste mijnenjager in Europa dat volledig met drones werkt. Minister Francken noemt het een “nieuwe capaciteit” voor defensie.
EU leent 90 miljard voor OekraïneDe Europese leiders hebben een akkoord bereikt: Oekraïne krijgt de komende twee jaar €90 miljard steun via een gezamenlijke EU-lening. Volgens premier Bart De Wever zou zonder deze deal Europa "geopolitiek irrelevant" zijn geworden.
EU bereidt zich voor op nieuwe stap in grensbeheerDe EU bereidt zich voor om een langverwacht grenscontrole systeem voor burgers buiten de EU in te voeren. Door biometrische gegevens van reizigers te verzamelen, houdt het zogenaamde Entry/Exit System overschrijdingen en weigeringen van toegang bij.
WERELD UITGELEGD
Nieuw samenwerkingsplatform tussen Oekraine en BeneluxOekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha meldde dat er een nieuw politiek samenwerkingsplatform is opgezet tussen Oekraïne, België, Luxemburg en Nederland, genaamd “Oekraïne-Benelux-formaat”, dat gebaseerd is op gelijkheid.
Nederland bestempeld Israël als een nationale bedreigingEen overheidsrapport beschuldigt Israël ervan de Nederlandse politiek en media heimelijk te beïnvloeden en instellingen zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag te bedreigen nadat het arrestatiebevelen had uitgevaardigd voor Netanyahu en Gallant
TRT brengt verslag uit vanaf frontlinie van GazaTijdens een humanitaire luchtdroppingmissie documenteert TRT exclusief de verwoesting van Gaza door Israël, waar hele wijken tot puin zijn herleid.
Turkije's opmars naar een lucht- en defensiemogendheidVan onbemande drones tot oorlogsschepen en 5e generatie straaljagers - Turkije herdefinieert zijn militaire landschap - een krachtige verschuiving naar technologische onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en een gedurfde nieuwe rol op het wereldtoneel.
“Berlijn lijkt Ankara’s rol eindelijk serieuzer te nemen”Meningsverschillen over de kwestie Palestina: kunnen de Duits-Turkse betrekkingen binnenkort opbloeien? Politiek analist Klaus Jürgens beoordeelde het bezoek van bondskanselier Merz aan Türkiye voor TRT Deutsch.
Een wereld in verandering en de groeiende rol van TürkiyeVan Libië tot de Sahel heeft Türkiye zich opgeworpen als een belangrijke bondgenoot van het Westen en helpt het crises om te zetten in kansen voor vrede en stabiliteit, aldus Jonathan Githens-Mazer, Europees veiligheidsdeskundige en analist.
TRT TER PLEKKE
Negeert Europa de toename van anti-moslimsentimentenUniversitair hoofddocent Farid Hafez, mederedacteur van het European Islamophobia Report, bekritiseerde westerse regeringen omdat ze niets doen aan de toenemende anti-moslimsentimenten en zegt dat hun intenties theoretisch blijven.
Moslims: Nederlandse ’Anderen’Anne Dijk is islamitisch theologe en oprichter van Fahm Instituut en Fahm Home. Zij en anderen vertellen over hun uitdagingen als (bekeerde) moslim in Nederland.
Netanyahu: OorlogszuchtigeEen man die landen tot oorlog dwingt. Hier is Benjamin Netanyahu, al drie decennia oorlogszuchtig in het Midden-Oosten
Ontmoet de man die landen tot oorlog dwingt - Dit is Benjamin Netanyahu's oorlogszucht van de afgelopen drie decennia