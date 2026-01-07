WERELD
In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Bilthoven (provincie Utrecht) ruim dertig woningen enkele uren ontruimd geweest. Aanleiding was een gaslek in een appartementencomplex aan de Weegschaal.
Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
Rob Jetten: het gezicht van een nieuw Nederlands centrisme
Regering De Wever haalt 459 miljoen euro bij federale ambtenaren o.a. via aanwervingsstop
Federale diensten en overheidsbedrijven zullen in de toekomst een aanzienlijk hogere werkgeversbijdrage moeten betalen op het loon van nieuwe statutaire werknemers.
OPINIE
opinion
Spanningen Groenland escaleren: Witte Huis sluit militaire inzet niet uit, Europa vormt één front
Trump zelf verklaarde zondag vanuit zijn regeringsvliegtuig dat de VS Groenland "absoluut nodig heeft" voor de nationale veiligheid, wijzend op de aanwezigheid van Russische en Chinese schepen in het Arctisch gebied.
Europese landen en VS bereiken akkoord: troepenmacht naar Oekraïne na staakt-het-vuren
De kern van het akkoord is de vorming van een Europese troepenmacht die in Oekraïne gestationeerd zal worden om de vrede te bewaren. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nemen hierin het voortouw.
Groot-Brittannië voert strikt reclameverbod in voor junkfood; ook frisdrankjes aan banden
De cijfers in het Verenigd Koninkrijk zijn alarmerend. Bij de start van de basisschool heeft 22,1 procent van de kinderen overgewicht of obesitas; tegen de tijd dat ze de school verlaten is dit percentage gestegen naar 35,8 procent.
Brugge geeft groen licht voor eerste officiële moskee, Vlaams Belang steekt stokken in de wielen
Tijdens het openbaar onderzoek werden diverse bezwaren en petities ingediend, voornamelijk rondom mogelijke lawaaihinder en mobiliteitsproblemen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelt echter dat al deze bezwaren weerlegd zijn in de vergunningsnota.
