Europa herbewapent zich: van heringevoerde dienstplicht tot miljardenplannen voor defensie
Europa moet ‘vernieuwend denken over nationale dienstplicht’, zegt Elisabeth Braw, deskundige bij de Atlantic Council. De grootste uitdaging voor de Europese defensie zal zijn ‘het publiek voor zich te winnen’, waarschuwt Braw.
OPINIE
600 dagen van Israëls genocide. 600 dagen van dood en vernietiging voor Palestijnen
De oorlog van Israël tegen Gaza heeft geleid tot een duizelingwekkend aantal doden, ontheemden en hongersnood. De wereld heeft niet alleen toegekeken. Die heeft geholpen om het te laten gebeuren.
Spanningen Groenland escaleren: Witte Huis sluit militaire inzet niet uit, Europa vormt één front
Trump zelf verklaarde zondag vanuit zijn regeringsvliegtuig dat de VS Groenland "absoluut nodig heeft" voor de nationale veiligheid, wijzend op de aanwezigheid van Russische en Chinese schepen in het Arctisch gebied.
Groot-Brittannië voert strikt reclameverbod in voor junkfood; ook frisdrankjes aan banden
De cijfers in het Verenigd Koninkrijk zijn alarmerend. Bij de start van de basisschool heeft 22,1 procent van de kinderen overgewicht of obesitas; tegen de tijd dat ze de school verlaten is dit percentage gestegen naar 35,8 procent.
Brugge geeft groen licht voor eerste officiële moskee, Vlaams Belang steekt stokken in de wielen
Tijdens het openbaar onderzoek werden diverse bezwaren en petities ingediend, voornamelijk rondom mogelijke lawaaihinder en mobiliteitsproblemen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelt echter dat al deze bezwaren weerlegd zijn in de vergunningsnota.