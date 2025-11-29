Illegale Israëlische kolonisten vallen christelijke sites in Westelijke Jordaanoever aan: geestelijken
"We roepen op tot een onmiddellijk en transparant onderzoek naar waarom de Israëlische politie niet heeft gereageerd op noodoproepen van de lokale gemeenschap en waarom deze afschuwelijke acties ongestraft blijven", zegt de Grieks-Orthodoxe patriarch van Jeruzalem.
Niet-medewerking met VN-atoomwaakhond wordt wet in Iran
Teheran zegt dat de wetgeving om de samenwerking met het Internationaal Atoomenergieagentschap op te schorten "bindend" is, na de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op de nucleaire sites van het land.