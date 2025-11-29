OORLOG IN GAZA
Israëlische troepen plegen ‘koelbloedige executies’ in Jenin; Palestina noemt het een oorlogsmisdaad
De uiterst rechtse Israëlische minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir heeft een verklaring uitgegeven waarin hij zijn "volledige steun" uitspreekt voor het leger en de politie-eenheid die betrokken waren bij de "oorlogsmisdaad".
Israëlische troepen plegen ‘koelbloedige executies’ in Jenin; Palestina noemt het een oorlogsmisdaad
Politie doet meerdere arrestaties op pro-Palestijnse demonstratie in Leiden
Ongeveer veertig demonstranten protesteren het verband tussen een universiteit en Israël, waarop de politie meerdere arrestaties verrichtte.
Politie doet meerdere arrestaties op pro-Palestijnse demonstratie in Leiden
Frankrijk dringt Europa aan volledig deel te nemen aan uitvoering van het staakt-het-vuren in Gaza
De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, riep donderdag de Europese landen op om volledig deel te nemen aan de uitvoering van het staakt-het-vuren in Gaza, dat op 10 oktober van kracht werd.
Frankrijk dringt Europa aan volledig deel te nemen aan uitvoering van het staakt-het-vuren in Gaza
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
Rob Jetten: het gezicht van een nieuw Nederlands centrisme
Geert Wilders: Architect van Gevestigde Islamofobie in Europa
Duizenden betogen in Brussel voor Gaza: "Staakt-het-vuren is een illusie"
Een centrale boodschap van de demonstranten was dat het staakt-het-vuren, dat begin oktober van kracht ging na een akkoord tussen Hamas en Israël, een "illusie" is.
Duizenden betogen in Brussel voor Gaza: "Staakt-het-vuren is een illusie"
OPINIE
opinion
Vrijgelaten vrouw uit Gaza onthult seksuele martelingen in Israëlische gevangenissen
‘Ik werd de hele dag naakt achtergelaten in de kamer, waar ik drie dagen heb doorgebracht’, zegt de vrouw.
Vrijgelaten vrouw uit Gaza onthult seksuele martelingen in Israëlische gevangenissen
Politie zet opnieuw waterkanon in tegen pro-Palestijnse actievoerders
De wekelijkse protestactie van de Antwerpse Coalitie voor Palestina leidde maandagavond opnieuw tot een confrontatie met de ordediensten in Antwerpen.
Politie zet opnieuw waterkanon in tegen pro-Palestijnse actievoerders