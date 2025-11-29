Israëlische troepen plegen ‘koelbloedige executies’ in Jenin; Palestina noemt het een oorlogsmisdaad
De uiterst rechtse Israëlische minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir heeft een verklaring uitgegeven waarin hij zijn "volledige steun" uitspreekt voor het leger en de politie-eenheid die betrokken waren bij de "oorlogsmisdaad".
Frankrijk dringt Europa aan volledig deel te nemen aan uitvoering van het staakt-het-vuren in Gaza
De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, riep donderdag de Europese landen op om volledig deel te nemen aan de uitvoering van het staakt-het-vuren in Gaza, dat op 10 oktober van kracht werd.
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
President Erdogan opent het TRT World Forum 2025 met een oproep tot geweten en rechtvaardigheid over Gaza, waarbij hij zegt: "Degenen die beweren dat Israël onschuldig is, moeten kijken naar de ruïnes, de bommen en de hongerende kinderen."
OPINIE
Palestina's lange weg naar gerechtigheid: wanneer cultuur macht overstijgt
Van Gaza tot Zuid-Afrika laat de strijd voor bevrijding zien dat politiek culturen volgt en dat mondiaal bewustzijn de wereld kan veranderen.