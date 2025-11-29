Four Articles Horizontal With Details
Herinneren aan 7 oktober: betwiste herinneringen en voortdurende gevolgen
Na twee jaar blijven de gebeurtenissen van 7 oktober zeer omstreden. Het verhaal dat naar voren komt, hangt evenzeer af van interpretatie als van feiten en bepaalt hoe de wereld tegen Israël, Palestina en de fragiele vooruitzichten op vrede aankijkt.
Van de Mogolhoven tot de Soefitombes, was Holi ooit meer dan alleen een feest van kleuren - het was een levendig getuigenis van India's syncretische verleden, waar keizers, dichters en gewone burgers samenkwamen in de feestvreugde van 'Eid-e-Gulabi.'
THREE ARTICLES HORIZONTAL
Spotlight Authors