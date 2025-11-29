Türkiye ‘belangrijke plaats’ in de toekomst van het Middellandse Zeegebied en hele wereld: de paus
‘U neemt een belangrijke plaats in, zowel in het heden als in de toekomst van het Middellandse Zeegebied en de hele wereld’, zegt de paus, tevens staatshoofd van het Vaticaan, tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Turkse president
Litouwen steunt nauwere samenwerking EU-Türkiye op het gebied van veiligheid en defensie
‘We moeten samenwerken met (NAVO-bondgenoten) – met het VK, met Noorwegen, met Türkiye – op het gebied van defensie en ook op het gebied van de defensie-industrie. De capaciteit van onze defensie-industrie voldoet niet aan de vraag,’ aldus Budrys.
EU: Soedan is een 'levende nachtmerrie' geworden en dringt aan op onmiddellijk staakt-het-vuren
EU waarschuwde dinsdag dat Soedan te maken heeft met een "catastrofale" humanitaire crisis en drong er bij alle partijen op aan om ongehinderde humanitaire toegang te verlenen en de onderhandelingen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren te hervatten