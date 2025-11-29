TURKIJE
Brusselse formatie in diepe crisis: Van den Brandt neemt initiatief te midden van dreigende 'shutdow
De demarche van Van den Brandt komt er nadat de gesprekken onder leiding van de Franstalige formateur Georges-Louis Bouchez (MR) eerder deze week op de klippen liepen.
Türkiye groeit uit tot magneet voor internationale startups op zoek naar talent en groei
De Turkse start-up scene, die lang werd gedomineerd door lokale ondernemers, trekt nu steeds meer internationale oprichters aan. Volgens hen biedt Türkiye iets wat veel andere ecosystemen missen.
Türkiye ‘belangrijke plaats’ in de toekomst van het Middellandse Zeegebied en hele wereld: de paus
‘U neemt een belangrijke plaats in, zowel in het heden als in de toekomst van het Middellandse Zeegebied en de hele wereld’, zegt de paus, tevens staatshoofd van het Vaticaan, tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Turkse president
Turkse first lady ontmoet WHO-delegatie
Bijeenkomst in Ankara bespreekt wereldwijde gezondheidsvraagstukken en de positie van Türkiye in Europa op het gebied van kennis en ervaring met alternatieve geneeswijzen
EU: Soedan is een 'levende nachtmerrie' geworden en dringt aan op onmiddellijk staakt-het-vuren
EU waarschuwde dinsdag dat Soedan te maken heeft met een "catastrofale" humanitaire crisis en drong er bij alle partijen op aan om ongehinderde humanitaire toegang te verlenen en de onderhandelingen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren te hervatten
Massaproductie van geavanceerde Hurjet-trainingsjet gaat van start in Türkiye: functionarissen
Het prototype heeft ongeveer 260 vlieguren voltooid terwijl Türkiye zich voorbereidt op het ondertekenen van een exportdeal met Spanje.
