TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
President Erdogan opent het TRT World Forum 2025 met een oproep tot geweten en rechtvaardigheid over Gaza, waarbij hij zegt: "Degenen die beweren dat Israël onschuldig is, moeten kijken naar de ruïnes, de bommen en de hongerende kinderen."
Trump sluit Zuid-Afrika uit van G20 in 2026 na weigering om voorzitterschap over te dragen
Amerikaanse president Trump heeft woensdag gezegd dat Zuid-Afrika niet wordt uitgenodigd voor de G20-top in Florida in 2026, omdat het land weigert het voorzitterschap van de G20 over te dragen aan een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade.
OPINIE
Turkije, een geopolitieke balanceerder in de vredesbesprekingen over Oekraïne
Nu Oekraïne op weg is naar een staakt-het-vuren, plaatsen Ankara's diplomatieke inspanningen en zijn geopolitieke evenwichtsoefening het land in het hart van de ontwikkelende veiligheidsorde van Europa.