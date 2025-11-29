POLITIEK
Brusselse formatie in diepe crisis: Van den Brandt neemt initiatief te midden van dreigende 'shutdow
De demarche van Van den Brandt komt er nadat de gesprekken onder leiding van de Franstalige formateur Georges-Louis Bouchez (MR) eerder deze week op de klippen liepen.
Europa geconfronteerd met ‘ondenkbare’ opties nu Russische dreigingen escaleren: Rapport
Met hybride aanvallen die intensiever worden, overwegen de EU en NAVO-bondgenoten offensieve cybertools, snelle attributiemechanismen en verrassingsmilitaire oefeningen, meldt Politico.
Spanning tussen premier Schoof en het parlement over financiële steun aan Oekraïne
In de Tweede Kamer is er spanning ontstaan tussen premier Schoof en een meerderheid in het parlement over de snelle toewijzing van 2 miljard euro extra voor militaire steun aan Oekraïne.
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
Rob Jetten: het gezicht van een nieuw Nederlands centrisme
Geert Wilders: Architect van Gevestigde Islamofobie in Europa
Trump sluit Zuid-Afrika uit van G20 in 2026 na weigering om voorzitterschap over te dragen
Amerikaanse president Trump heeft woensdag gezegd dat Zuid-Afrika niet wordt uitgenodigd voor de G20-top in Florida in 2026, omdat het land weigert het voorzitterschap van de G20 over te dragen aan een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade.
OPINIE
Chinese minister en EU-commissaris voor Handel bespreken kwestie rond chipfabrikant Nexperia
Chinese minister spreekt hoop uit dat EU Nederland zal aansporen om ‘zo snel mogelijk’ een constructieve oplossing voor te stellen
EU zet spoed achter miljardensteun Oekraïne: Commissie komt deze week met voorstel
Voorzitter Ursula von der Leyen benadrukte woensdag in het Europees Parlement dat de rekening niet eenzijdig bij de Europese belastingbetaler mag komen te liggen.
