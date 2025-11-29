BUSINESS EN TECHNOLOGIE
Lidstaten beloven recordbedrag aan ESA: België investeert 1,1 miljard, missie Liégeois vertraagd
Josef Aschbacher, directeur-generaal van ESA, reageerde donderdag emotioneel toen de totale toezegging van 22,1 miljard euro werd afgeklopt. Het bedrag benadert de oorspronkelijke doelstelling van 22,2 miljard euro
Regering besluit meer te investeren in ruimtevaart, met hoop voor meer onderzoeksmogelijkheden
De demissionaire regering verhoogt de Nederlandse bijdrage aan de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) voor de komende drie jaar tot 453 miljoen euro — meer dan 100 miljoen euro hoger dan in oktober werd aangekondigd.
's Werelds eerste kweekvlees boerderij opent in West-Nederland
De boerderij wordt gebouwd in het dorp Schipluiden, Zuid-Holland, waar deze week de eerste productiemodules zijn geïnstalleerd
Chinese minister en EU-commissaris voor Handel bespreken kwestie rond chipfabrikant Nexperia
Chinese minister spreekt hoop uit dat EU Nederland zal aansporen om ‘zo snel mogelijk’ een constructieve oplossing voor te stellen
OPINIE
opinion
Chinese vastgoedcrisis drukt Europese inflatie, terwijl België zoekt naar begrotingsevenwicht
Binnen de eurozone zijn er tekenen van herstel. Voor de hele eurozone wordt een groei van 1,4 procent verwacht in zowel 2025 als 2026. Opvallend is de verwachte wederopstanding van Duitsland.
Ethische hackers leggen recordaantal kwetsbaarheden bloot bij Belgische overheid
Gedurende twee weken kregen 71 deelnemers – een mix van 39 cybersecurity-professionals en 32 studenten – groen licht om actief naar beveiligingslekken te zoeken.
