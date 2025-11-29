Lidstaten beloven recordbedrag aan ESA: België investeert 1,1 miljard, missie Liégeois vertraagd
Josef Aschbacher, directeur-generaal van ESA, reageerde donderdag emotioneel toen de totale toezegging van 22,1 miljard euro werd afgeklopt. Het bedrag benadert de oorspronkelijke doelstelling van 22,2 miljard euro
Regering besluit meer te investeren in ruimtevaart, met hoop voor meer onderzoeksmogelijkheden
De demissionaire regering verhoogt de Nederlandse bijdrage aan de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) voor de komende drie jaar tot 453 miljoen euro — meer dan 100 miljoen euro hoger dan in oktober werd aangekondigd.
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
President Erdogan opent het TRT World Forum 2025 met een oproep tot geweten en rechtvaardigheid over Gaza, waarbij hij zegt: "Degenen die beweren dat Israël onschuldig is, moeten kijken naar de ruïnes, de bommen en de hongerende kinderen."
Is overmatig gebruik van sociale media gelinkt aan slechtere gezondheid? Onderzoekers zeggen ja
Onderzoekers in de VS hebben het gebruik van sociale media van 251 universiteitsstudenten gemeten en hun gezondheid onderzocht, waarbij een verband werd gevonden tussen een hoog gebruik van sociale media en een slechte fysieke gezondheid.
