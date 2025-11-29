CULTUUR
Europees veilingrecord verbroken: zeldzame Spaanse gouden munt levert ruim 3 miljoen euro op
De munt, een zogeheten centén met een waarde van 100 escudos, werd geslagen in de Spaanse stad Segovia tijdens het bewind van koning Filips III (1578-1621). Het object onderscheidt zich door zijn "historische karakter" en "absolute zeldzaamheid".
Mogelijke resten van kampement overlevenden VOC-schip Vergulde Draeck ontdekt in Australië
De ontdekking kwam aan het licht nadat een voorbijganger vorig jaar toevallig stuitte op historische voorwerpen in het gebied, zo’n honderd kilometer ten noorden van de huidige stad Perth.
Een 15-jarige jongen in België promoveerde in de kwantumfysica
De Belgische Laurent Simons behaalde op 12-jarige leeftijd al een bachelor in natuurkunde en promoveerde op 15-jarige leeftijd in kwantumfysica.
Nederlanders kunnen compensatie eisen van Netflix
Netflix wordt door de Stichting Bescherming Consumentenbelang aangeklaagd in een collectieve rechtszaak vanwege de "onrechtmatige" prijsverhoging.
Het Nationaal Museum van Damascus beroofd van 6 historische beelden
Zes historische beelden zijn ontvreemd uit het Nationaal Museum van Damascus, een van de oudste culturele instellingen in het Midden-Oosten, waar een collectie te zien is die het archeologische en artistieke erfgoed van Syrië weerspiegelt.
Türkiye's beroemde Gaziantep lahmacun krijgt EU-registratie voor geografische aanduiding
Gaziantep's iconische platte brood voegt zich bij baklava en pistachenootpasta onder de EU-erkende lekkernijen van de zuidoostelijke Turkse stad.
