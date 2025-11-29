Europees veilingrecord verbroken: zeldzame Spaanse gouden munt levert ruim 3 miljoen euro op
De munt, een zogeheten centén met een waarde van 100 escudos, werd geslagen in de Spaanse stad Segovia tijdens het bewind van koning Filips III (1578-1621). Het object onderscheidt zich door zijn "historische karakter" en "absolute zeldzaamheid".
OPINION
Hoe de Bollywood-film Chhaava leidde tot geweld en een avondklok in een Indiase stad
In een maatschappij die steeds meer wordt gevormd door propagandafilms en politieke provocaties, wordt de geschiedenis niet meer herdacht, maar als wapen gebruikt.
Het Nationaal Museum van Damascus beroofd van 6 historische beelden
Zes historische beelden zijn ontvreemd uit het Nationaal Museum van Damascus, een van de oudste culturele instellingen in het Midden-Oosten, waar een collectie te zien is die het archeologische en artistieke erfgoed van Syrië weerspiegelt.