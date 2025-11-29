KLIMAAT
Waarom is Türkiye vastbesloten om COP31 te organiseren?
Türkiye zal volgend jaar de COP31-klimaattop organiseren nadat de Australische premier Anthony Albanese de terugtrekking van Canberra's kandidatuur heeft aangekondigd.
EU-consumptie verwoest 100 bomen per minuut, aldus WWF
De EU-consumptie was verantwoordelijk voor het verlies van 149 miljoen bomen wereldwijd tussen 2021 en 2023, volgens nieuw onderzoek dat dinsdag in opdracht van de milieuorganisatie World Wide Fund for Nature (WWF) is uitgevoerd.
Nederlanders krijgen boekje met de titel "Voorbereiding op een noodsituatie"
Elk Nederlands huishouden ontvangt van 25 november tot en met 10 januari een 33 pagina's tellend boelke.
OPINIE
opinion
België erkend als een van de 15 landen die hun klimaatfinancieringsdoelstellingen hebben overtroffen
Uit een rapport dat is gepubliceerd door de denktank ODI Global en de Zurich Climate Resilience Alliance blijkt dat België een van de 15 landen is die in 2023 een grotere bijdrage hebben geleverd aan de klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden.
Europees Parlement steunt nieuwe klimaatdoelstelling met 90% emissiereductie, en biedt flexibiliteit
Wetgevers zeggen dat de groene transitie hand in hand moet gaan met het verbeteren van het concurrentievermogen van de EU.
Leden van het Europees Parlement steunen nieuwe klimaatdoelstelling voor 2040
De Commissie Milieu, Klimaat en Voedselveiligheid van het Europees Parlement heeft maandag haar standpunt ingenomen over een voorgestelde wijziging van de EU-klimaatwet.
