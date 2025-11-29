OPINIE
Wat is een klimaatvisum en waarom willen de inwoners van Tuvalu het zo graag hebben?
Bijna een derde van de bevolking van Tuvalu vraagt een klimaatvisum aan voor Australië, omdat de stijgende zeespiegel het eiland dreigt te overspoelen.
België erkend als een van de 15 landen die hun klimaatfinancieringsdoelstellingen hebben overtroffen
Uit een rapport dat is gepubliceerd door de denktank ODI Global en de Zurich Climate Resilience Alliance blijkt dat België een van de 15 landen is die in 2023 een grotere bijdrage hebben geleverd aan de klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden.