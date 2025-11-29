TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen

President Erdogan opent het TRT World Forum 2025 met een oproep tot geweten en rechtvaardigheid over Gaza, waarbij hij zegt: "Degenen die beweren dat Israël onschuldig is, moeten kijken naar de ruïnes, de bommen en de hongerende kinderen."