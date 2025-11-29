WERELD
Merz wijst Amerikaanse druk over migratiebeleid af: 'Wij bepalen onze eigen koers'
De uitspraken van de bondskanselier volgen op onthullingen in The New York Times over een uitgelekt telegram. In dit bericht kregen Amerikaanse ambassades en consulaten om regeringen onder druk te zetten om de instroom van migranten te beperken
Oekraïne en VS willen punten uit Genève omzetten in kader voor vrede en veiligheid: Zelensky
De Oekraïense president benadrukt ook de gesprekken met Letland en Nederland over defensiehulp, drones, sancties en steun voor de wederopbouw.
Denemarken versterkt luchtverdediging met aankoop NASAMS-systeem ter waarde van 500 miljoen euro
Het NASAMS-pakket combineert radartechnologie van het Amerikaanse Raytheon met het 'Fire Distribution Center' en de multi-raketlanceerinstallaties van Kongsberg
TRT World Forum 2025 gaat van start met een eerbetoon aan journalisten die in Gaza zijn omgekomen
Rob Jetten: het gezicht van een nieuw Nederlands centrisme
Geert Wilders: Architect van Gevestigde Islamofobie in Europa
Türkiye ‘belangrijke plaats’ in de toekomst van het Middellandse Zeegebied en hele wereld: de paus
‘U neemt een belangrijke plaats in, zowel in het heden als in de toekomst van het Middellandse Zeegebied en de hele wereld’, zegt de paus, tevens staatshoofd van het Vaticaan, tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Turkse president
OPINIE
Trump sluit Zuid-Afrika uit van G20 in 2026 na weigering om voorzitterschap over te dragen
Amerikaanse president Trump heeft woensdag gezegd dat Zuid-Afrika niet wordt uitgenodigd voor de G20-top in Florida in 2026, omdat het land weigert het voorzitterschap van de G20 over te dragen aan een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade.
Terugblik op de ‘November appel’: België ontwaakt na driedaagse nationale staking
De laatste dag van de staking had de grootste zichtbare impact. Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi lagen nagenoeg stil. Consumenten merkten de staking ook in de supermarkt. De impact op de logistieke keten was aanzienlijk.
